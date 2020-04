Il punto del sindaco Lucchini



“Il numero dei pazienti ricoverati per Covid-19 in questo momento presso l’Ospedale “Mons. Galliano” è in leggera flessione rispetto ai giorni scorsi: questo sta avvenendo non per una minore pressione sulla rete ospedaliera, bensì per una riduzione degli infermieri in organico, che ha portato di fatto a ridimensionare le possibilità di ricovero. È in lieve diminuzione al momento anche il numero dei pazienti in terapia intensiva: si tratta di un dato incoraggiante, che tuttavia non deve assolutamente farci abbassare la guardia sul pericolo che corriamo se esposti alla malattia; seguendo il trend dei dati, infatti, non possiamo ancora affermare di essere in una fase discendente della curva dei contagi e questo ci conferma la necessità di mantenere le rigorose regole di distanziamento sociale. Insieme alle minoranze consiliari stiamo redigendo in questi giorni un documento da inviare ai vertici della Sanità Regionale, per evidenziare l’apporto fondamentale fornito alla rete ospedaliera provinciale dal Monsignor Galliano in questa epidemia, dimostrando quanto la sua piena operatività sia indispensabile a questo territorio e affinché venga considerato un robusto potenziamento del suo organico, anche in funzione della necessità di mantenere l’operatività di una o più sale operatorie. Auspichiamo che la nostra richiesta venga tempestivamente accolta, a maggior ragione in un frangente tanto delicato, in cui è necessario garantire la continuità dell’operatività ordinaria d’emergenza” dichiara il sindaco Lorenzo Lucchini.



Donate oltre 1000 mascherine dal filantropo Carlo Olmo



Sono giunti in città i dispositivi di protezione donati dal filantropo vercellese Carlo Olmo.



Pochi giorni fa il sindaco Lorenzo Lucchini, grazie alla determinante intermediazione del dottor Nicola De Angelis, dentista di Acqui Terme, ha avuto l’occasione di contattare l’avvocato Carlo Olmo, che con grande generosità ha scelto di effettuare una importante donazione di materiali per la rete sanitaria locale. Ieri pomeriggio, a Vigevano, il sindaco di Acqui Terme e l’avvocato Carlo Olmo si sono incontrati per la consegna di una quantità considerevole di dispositivi: 1.000 mascherine FFP2, 5.000 guanti in nitrile, 100 litri di gel sanificante. L’incontro con il noto filantropo vercellese è stato reso più solenne dalla presenza del Reggimento di Artiglieria a Cavallo Voloire della Caserma Scalise di Vercelli. Il sindaco Lorenzo Lucchini ha donato a sua volta vini e prodotti locali, oltre ad una targa in argento con la rappresentazione del simbolo di Acqui Terme, “La Bollente”, in segno di riconoscenza per questo onorevole gesto e per siglare così una nuova, preziosa amicizia.



“Voglio ringraziare a nome di tutta la mia città l’avvocato Carlo Olmo: apprezziamo profondamente il suo gesto di grande solidarietà in questo momento così difficile . Grazie infinite, inoltre, al prezioso supporto del mio amico Nicola De Angelis. Insieme al dono dei nostri prodotti e del simbolo della nostra città, ho portato all’avv. Carlo Olmo la riconoscenza di un’intera comunità e l’invito a farci visita, quando la situazione lo renderà possibile, per un momento di ringraziamento collettivo” dichiara il sindaco Lorenzo Lucchini.



“Una donazione che ho fatto con il cuore, e con il cuore so che mi è stato donato il quadro della “Bollente” simbolo della città. È stato per me un immenso onore” ha dichiarato in una nota l’avv. Carlo Olmo.



Partita la distribuzione dei buoni alimentari alle prime 45 famiglie



Stamattina è cominciata da parte degli Uffici Comunali la distribuzione di buoni-spesa alle prime 45 famiglie di Acqui Terme che ne hanno fatto richiesta. Si tratta di un’operazione complessa, che è stata attivata in poco tempo, raccogliendo 394 richieste, di cui 300 già vagliate dall’Asca. La distribuzione dei buoni alimentari proseguirà nei prossimi giorni, fino ad esaurimento dei 104.617 euro di contributi destinati dal Governo al Comune di Acqui Terme “Voglio ringraziare il team che ha lavorato in questi giorni per organizzare in modo efficiente e tempestivo questa distribuzione : il compito, che ha richiesto una massiccia raccolta di dati, un attento controllo, coordinamento e organizzazione, ha permesso di dare una risposta rapida ad un’esigenza urgente” conclude il sindaco Lorenzo Lucchini.

Bollettino – ore 19

Ad Acqui Terme i casi positivi al Covid-19 sono in totale 68 (di cui 38 donne e 30 uomini). Sono 297 le persone in isolamento domiciliare obbligatorio o volontario. Le persone guarite sono 9.

Situazione ricoveri: i pazienti ricoverati attualmente per Covid-19 all’Ospedale “Mons. Galliano” di Acqui Terme sono 51, di cui una parte proveniente da altre strutture ospedaliere. 7 di loro sono ricoverati nel reparto di terapia intensiva, 44 nei restanti reparti. 34 sono i pazienti ricoverati per Covid-19 presso la casa di cura Villa Igea.

Ufficio stampa comune di Acqui Terme