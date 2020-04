Il punto del sindaco Lucchini



“Nelle ultime settimane in provincia di Alessandria è emersa l’esigenza di uno screening territoriale puntuale e rapido per avere una rappresentazione più accurata della diffusione del contagio. Le richieste per effettuare i tamponi faringei sono numerose, mentre la possibilità di analizzarli è assai minore rispetto alla domanda. In questi giorni l’AslAl sta strutturando un nuovo laboratorio scientifico a Tortona con un potenziale di screening di circa 400-450 tamponi al giorno per soddisfare la forte richiesta attuale: l’attesa per le persone che necessitano di tampone faringeo dovrebbe, quindi, ridursi dalle prossime settimane. Sarà mia cura prestare attenzione all’andamento dei lavori dell’AslAl. Per quanto riguarda i test sierologici, ho inviato una lettera alla Regione Piemonte insieme ai sindaci di Casale Monferrato e di Novi Ligure affinché venga accelerato l’iter di autorizzazione per procedere allo screening sierologico; sarà data priorità al personale sanitario che è in diretto contatto con i pazienti positivi e, a seguire, accederanno con precedenza anche tutti quei pazienti in fase di guarigione da una positività conclamata, al fine di verificare l’entità della risposta immunitaria. Questo studio ci permetterà di avere un quadro meglio delineato del contagio sul territorio” dichiara il sindaco Lorenzo Lucchini.



Parte il progetto “Pasta fresca sospesa”



Nei giorni scorsi è stato attivato il progetto “Spesa sospesa”, una forma di aiuto immediato e concreto per le persone che in questo periodo si trovano in particolari difficoltà economiche. I clienti possono acquistare e depositare direttamente nei punti vendita generi alimentari e prodotti per l’igiene personale e della casa , che vengono poi ritirati e adeguatamente distribuiti dalla Protezione Civile.



Alcuni pastifici acquesi hanno deciso di aderire all’iniziativa in una forma leggermente diversa. I clienti, infatti, possono acquistare e donare pasta fresca, che sarà recapitata alla Mensa della Fraternità, per essere inserita nel menu degli oltre 200 pasti distribuiti in città alle famiglie più bisognose. Aderiscono il Pastificio Acquese di Mattia Porta in via Acquedotto Romano 7/A e il Pastificio di Emiliana Pesce in via Marconi 1.



“L’iniziativa ha preso il via oggi presso il Pastificio Acquese nel quale sono stati già raccolti ben 16 kg di pasta fresca, consegnati nel pomeriggio alla Mensa della Fraternità. Il prodotto donato sarà utilizzato per preparare due pasti speciali per il 25 aprile e il Primo Maggio” conclude il sindaco Lorenzo Lucchini.

Bollettino – ore 19

Ad Acqui Terme i casi positivi al Covid-19 sono in totale 109. Sono 245 le persone in isolamento domiciliare obbligatorio o volontario. Le persone guarite sono 28.



Situazione ricoveri: i pazienti ricoverati attualmente per Covid-19 all’Ospedale “Mons. Galliano” di Acqui Terme sono 45, di cui una parte proveniente da altre strutture ospedaliere. 4 di loro sono ricoverati nel reparto di terapia intensiva, 41 nei restanti reparti. 35 sono i pazienti ricoverati per Covid-19 presso la casa di cura Villa Igea. 14 sono i pazienti ricoverati nel reparto separato e isolato, con entrate e uscite indipendenti, dell’Rsa “Monsignor Capra”.



Ufficio Stampa Comune Acqui Terme