Le belle notizie continuano ad arrivare per Tortona: la situazione dell’Ospedale ad oggi, giovedì 23 aprile: 98 persone ricoverate ed è la prima volta che si scende sotto le 100 unità dopo alcuni giorni, 25 di questi risultano residenti a Tortona sono due in meno di ieri e da quanto è scoppiata l’emergenza non ricordiamo un dato così basso.

In base ai dati forniti tramite la piattaforma della Regione Piemonte che monitora tutti i pazienti trattati per Covid-19, risultano, oggi a Tortona, 220 contagiati (6 in più di ieri) e 602 persone in quarantena (due meno di ieri).

In questi giorni l’AslAl sta strutturando un nuovo laboratorio scientifico a Tortona con un potenziale di screening di circa 400-450 tamponi al giorno per soddisfare la forte richiesta attuale: l’attesa per le persone che necessitano di tampone faringeo dovrebbe, quindi, ridursi dalle prossime settimane.