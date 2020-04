Quando la Biblioteca Civica ti chiede di registrare un messaggio video per presentare il tuo ultimo libro “Storie” anche se a Tortona lo hai già presentato una decina di volte, puoi rifiutare?

La risposta è no.

Quindi domani, venerdì 24 aprile, il sottoscritto, rigorosamente da casa e senza cravatta cercherà di riassumere brevemente quello che è stato fatto venerdì 14 febbraio in biblioteca, l’ultima volta che è stato presentato un libro dal vivo nell’ambito dell’omonima rassegna.

Non è il primo appuntamento, ma il terzo della nuova iniziativa che la Biblioteca Civica di Tortona, Tommaso de Ocheda” nell’apposito canale Youtube sta realizando.

Se vi collegate al sito https://www.youtube.com/channel/UC19fjhz0DuJNPVc_nBXyH3A potete vedere anche le altre presetnazioni emoltifirmati davvero interessanti.

Per quanto riguarda il sottoscritto, invece di 30 minuti come hanno fatto gli altri scrittori, io ve ne ruberò soltanto una decina che son già fin troppi per un libro che i tortonesi conoscono già, ma vi anticipo che per l’occasione più che del libro parlerò delle tre storie d’amore che sono state lette il giorno di San Valentino.

Il video poi rimarrà sul sito Youtube della Biblioteca civica, quindi non precipitatevi domani alle 17,30 perché potrete vederlo anche dopo, con calma.

Questo articolo però è ricordare soprattutto che dal 2 aprile c’è un canale Youtube della Biblioteca che ad oggi ha soltanto 34 iscritti per cui vi esorto a collegarvi ed iscriversi perché è gratis e basta un click.

I video naturalmente potete vederli anche se non siete iscritti e sono tutti gratuiti ma l’iscrizione serve soprattutto a premiare gli sforzi delle bibliotecarie che stanno cercando di fare tutto il possibile per sopperire a questa chiusura