Il punto del sindaco Lucchini



“Domani verrà installata nel laboratorio del nostro ospedale la macchina per effettuare uno screening sierologico donataci da Medical Systems S.p.A: il dispositivo Maglumi 2000 ci permetterà in maniera del tutto automatica di svolgere circa 180 test all’ora. Riusciremo a compiere, quindi, un’approfondita misurazione delle immunoglobuline per capire quante delle persone testate hanno già superato la malattia, oppure sono positive e hanno attivato un risposta immunitaria. Il test inizialmente sarà effettuato sugli operatori che lavorano a stretto contatto con i pazienti Covid e sarà poi esteso sulla base delle indicazioni e i protocolli dell’AslAl. Voglio ringraziare tutti gli operatori sanitari che quotidianamente si espongono a grandi rischi per la nostra comunità, e le tantissime donne e uomini che ogni giorno lavorano per garantirci i servizi essenziali: la speranza di un ritorno alla normalità ha i lineamenti dei loro visi stanchi e segnati dalla fatica” ha dichiarato il sindaco Lorenzo Lucchini.





Mercati cittadini sospesi fino al 13 aprile



A seguito delle disposizioni per contenere il contagio da coronavirus decise dal Governo e dei successivi provvedimenti , il sindaco di Acqui Terme Lorenzo Lucchini ha disposto il divieto di svolgimento di tutti i mercati cittadini di ogni categoria merceologica fino al 13 aprile, fatte salve eventuali e ulteriori disposizioni successive.





Appello: raccogliamo cibo per garantire una buona Pasqua a tutti



Il Comune e il sindaco di Acqui Terme, Lorenzo Lucchini hanno dato vita ad una nuova iniziativa di solidarietà , che si prefigge di raccogliere donazioni per offrire un pranzo di Pasqua a coloro che in questo momento si trovino in difficoltà. Con “Buona Pasqua per tutti” si provvederà a confezionare un vero e proprio pranzo di Pasqua dall’antipasto al dolce con una buona bottiglia di vino locale inclusa per chi, diversamente, non potrebbe festeggiare questa importante ricorrenza. Il servizio di consegna sarà svolto dalla Protezione Civile e sarà organizzato con il supporto del Pastificio Acquese di Mattia Porta e grazie alla generosa offerta di un anonimo cittadino. Si ricorda inoltre che una raccolta fondi a sostegno di questa iniziativa è attiva presso la Farmacia Albertini in corso Italia 70.

Ad Acqui Terme un dog sitter gratuito per i casi in isolamento



Per le persone in isolamento obbligatorio o volontario, ad Acqui Terme arriva un servizio in più. La Protezione Civile, grazie ai suoi volontari, ha pensato di supportare le persone in isolamento domiciliare che posseggono un cane con un servizio gratuito di dog sitting. “Si tratta di un aiuto concreto per tutte le persone che in questo momento sono in isolamento, che garantisce ai loro compagni di vita a quattro zampe un conforto affettivo necessario in questo delicato momento di emergenza sanitaria” dichiara l’assessore alla Protezione Civile, Maurizio Giannetto. Il servizio di dog sitting è gratuito e garantito grazie al supporto del sig. Roberto Vinotti.

Bollettino – ore 19

I pazienti ricoverati attualmente per Covid-19 all’Ospedale “Mons. Galliano” di Acqui Terme sono 56, di cui una buona parte proveniente da altre strutture ospedaliere. 7 di loro sono ricoverati nel reparto di terapia intensiva, 49 nei restanti reparti. Sono 278 le persone in isolamento domiciliare obbligatorio o volontario, di cui 64 risultate positive al Covid-19. Le persone guarite sono 7.

Ufficio Stampa Comune di Acqui Terme