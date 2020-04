Il Comune di Novi Ligure ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione di due Agenti di Polizia Municipale, categoria C, con riserva di un posto a favore dei volontari militari delle Forze Armate congedati senza demerito. La copertura dei posti e quindi la relativa assunzione avverrà solo nel caso di facoltà assunzionale ai sensi della normativa vigente.

Oltre ai requisiti di legge, possono presentare domanda i cittadini di entrambi i sessi maggiorenni di età non superiore a 35 anni o 41 anni per gli appartenenti alle forze dell’ordine (i limiti si intendono superati il giorno successivo al compimento del 35° o 41° compleanno), in possesso del Diploma di Maturità e con conoscenza di una lingua straniera, nonché dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

I candidati devono, inoltre, essere in possesso di patente di guida categoria B (se rilasciata prima del 26/04/1988) o patenti di categoria A2 e B (se quest’ultima è stata conseguita dopo il 26/04/1988) e dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto di Vigile Urbano.

La domanda può essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune (via Gramsci 11 – 15067 Novi Ligure) oppure trasmessa a mezzo raccomandata o pec protocollo@pec.comunenoviligure.it entro il termine della scadenza fissato alle ore 12 dell’8 giugno 2020.

Il calendario e la sede di svolgimento delle prove saranno pubblicate sul sito internet del Comune a partire dal 10 giugno 2020.

Informazioni e copia dell’avviso e dello schema di domanda possono essere richiesti all’Ufficio Personale tel. (0143) 772272-772251 o tramite e-mail personale@comune.noviligure.al.it; copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito www.comune.noviligure.al.it