I capannoni dell’ex Deposito Tabacchi Greggi di Tortona in via Bengasi sono stati teatro della morte di un immigrato che li utilizzava come rifugio per la notte e abitazione temporanea.

Lui di chiamava Mohamed Lahniche era di nazionalità marocchina e aveva circa 50 anni. E’ stato trovato cadavere l’altra mattina all’interno dellì’ex deposito.

A trovarlo è stato un suo connazionale che lo aspettava di buon mattino e non vedendolo arrivare è andato a cercarlo e lo ha trovato a terra, cadavere, in un lago di sangue.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 e i Carabinieri.

Secondo la prima sommaria ricostruzione è precipitato al suolo da un soppalco senza protezione situato da un’altezza di 5 metri battendo la testa e morendo sul colpo. E’ probabile che si sia sporto e nel buio non si sia accorto che davanti a lui c’era il vuoto.