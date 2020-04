Situzione stazionaria, oggi, martedì 28 aprile, per quanto riguarda il Coronavirus a Tortona: all’’Ospedale “Santi Antonio e Margherita ci sono 102 persone ricoverate, di cui sempre 20 risultano residenti a Tortona.

In base ai dati forniti dalla Regione Piemonte sulla gestione dell’emergenza Covid-19, risultano, oggi a Tortona, 210 contagiati con più persone contagiate in più rispetto a ieri rispetto e 610 persone in quarantena cioé 4 in meno rispetto alle 614 di ieri.