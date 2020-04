Brillante intervento dei Carabinieri della compagnia di Tortona che hanno denunciato alla Procura di Alessandria due fratelli di origine marocchina, di 51 e 46 anni, residenti in città: il primo per lesioni personali aggravate e porto di armi e oggetti atti a offendere il secondo invece solo per porto abusivo di armi

Tutto è accaduto nel pomeriggio di domenica 26 aprile, quando i carabinieri i Carabinieri sono intervenuti per sedare una lite tra extracomunitari nel parcheggio del Centro Commerciale “OASI” di Tortona, scaturita per banali motivi.

Nella circostanza, si appurava che il 51enne poco prima, aveva aggredito e percosso un nipote incontrato casualmente all’esterno del centro commerciale, brandendo un coltello da cucina acquistato poco prima e causandogli lesioni al volto che venivano medicate presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Novi Ligure.

La lite prontamente sedata dai Carabinieri che oltre a sequestrare il coltello, rinvenivano ulteriori due coltelli a serramanico sull’autovettura del 46enne che aveva accompagnato il figlio al Centro Commerciale senza però prendere parte alla lite.

Non sappiamo se si sia accorto o meno che il fratello maggiore stava accoltellando suo figlio e i motivi per cui eventualmente non sia intervenuto in difesa del figlio, fatto sta che anche lui è finito nei guai.