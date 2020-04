A pochi giorni da Pasqua soffermiamoci a pensare a chi non ha mai smesso di lavorare per garantirci l’approvvigionamento di cibo. Per questa ragione la UILTuCS Uil di Alessandria, insieme a Filcams Cgil e Fisascat Cisl, ha inviato una lettera al Presidente della Provincia per chiedere che su tutto il territorio vengano emanate ordinanze che prevedano la chiusura dei punti vendita delle attività commerciali per le giornate di domenica 12 aprile e lunedì 13 aprile 2020 in occasione di Pasqua e Pasquetta.

Riteniamo che tale richiesta abbia come primo obiettivo quello di dare un segnale tangibile di vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori del settore che ormai da oltre un mese e mezzo sono in prima linea, nonostante le precarie condizioni di sicurezza che hanno caratterizzato soprattutto la prima fase dell’emergenza. La chiusura per due giornate sarebbe anche un modo per consentire ai lavoratori il meritato recupero psicofisico, dopo un prolungato periodo di forte stress.

Inoltre, aspetto molto importante, la chiusura delle attività commerciali renderebbe più semplice il controllo degli spostamenti da parte delle Forze dell’Ordine sul territorio e avrebbe come ulteriore obiettivo quello di evitare assembramenti di persone nei prossimi giorni di festa.

Crediamo sia importante tenere in considerazione questa nostra richiesta che sicuramente non va a limitare la possibilità per i cittadini di rifornirsi di generi alimentari, visto che le attività restano aperte tutti gli altri giorni, prima e dopo le festività pasquali.

Uil Alessandria