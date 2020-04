Il Comune di Imperia ha aperto una raccolta fondi da destinare alle misure di solidarietà rivolte ai cittadini imperiesi in grave difficoltà economica a causa dell’emergenza COVID-19. Le risorse andranno ad aggiungersi ai fondi messi a disposizione dalla Protezione Civile Nazionale, già in corso di distribuzione attraverso contributi compresi tra 200 e 400 euro per nucleo familiare.

È possibile contribuire alla raccolta fondi attraverso le seguenti coordinate:

Intestatario: Comune di Imperia

Causale: Donazioni Emergenza Covid-19

IBAN: IT57 H061 7510 5000 0000 2659 990

La Fondazione Carige ha già comunicato che effettuerà una donazione di 25 mila euro.

“Abbiamo voluto snellire al massimo le procedure per l’assegnazione dei contributi, dando alle persone che ne hanno diritto una somma in contanti da spendere in base alle loro necessità e nei negozi che preferiscono. In questi primi giorni il sistema ha dimostrato di funzionare bene e di essere in grado di distribuire celermente le risorse“, commenta il sindaco Claudio Scajola.

“I fondi stanziati dalla Protezione Civile sono molti ma non illimitati. Da qui l’idea di aprire alla possibilità di donazioni su quel fondo dedicato alla solidarietà. Ogni singolo euro donato non andrà a finire nel bilancio comunale, bensì sarà messo da subito e soltanto a disposizione delle famiglie in difficoltà. Una prima importante donazione è arrivata da Fondazione Carige, che ringrazio a nome della Città. L’invito a chi può, a chi ha di più, è di contribuire attraverso una donazione ad aiutare il prossimo. Sentiamoci comunità“, conclude il primo cittadino.

Il bilancio dei primi due giorni di avvio del sistema di erogazione dei contributi (venerdì 3 e lunedì 6 aprile) vede: