Si comunicano le modalità per accedere ai buoni spesa alimentare a nuclei familiari in condizioni di disagio economico a seguito di pandemia del coronavirus.

Il Bando e la Domanda per accedere ai Buoni Spesa del Comune di San Bartolomeo al Mare (buoni spesa alimentare a nuclei familiari in condizioni di disagio economico a seguito di pandemia del coronavirus) sono disponibili:

– sul sito del Comune nella home page (link diretto https://bit.ly/2wcGevu);

– presso il Palazzo Comunale in via XX settembre, 1;

– presso il Comando di polizia municipale in via XXV aprile, 1;

oppure presso i seguenti esercizi commerciali:- Coadi via Ca’ de Calvi 24

– Pam via Aurelia 136

– Eurospin Lungomare delle Nazioni 2

– Minimarket Sansalone via Roma 25

– Alimentari Mari via Roma 140

– Macelleria Fratelli Franco via Aurelia 68

I moduli compilati devono essere trasmessi al Comune:

– tramite e-mail al seguente indirizzo: info@sanbart.it

– chiamando in Comune al 0183 40921 per eventuale consegna manuale.

I richiedenti, dopo l’invio/consegna del modulo, verranno ricontattati entro breve tempo.

Il sindaco Valerio Urso