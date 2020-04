E’ stata un successo l’idea di mettere un autoemoteca nel cortile della ex Caserma Passalacqua, dietro il municipio di Tortona per raccogliere sangue da parte di molti donatori che con questa emergenza da Coronavirus non ha hanno certamente donato il sangue.

Durante le operazioni è stata garantita la massima sicurezza per i presenti tutti dotati di dispositivi di protezione individuale e rispettando le norme di distanziamento sociale.

Oltre 100 persone hanno aderito all’appello di donare il sangue.

Di seguito alcune immagini scattate dal fotografo tortonese Luigi Blose che ringraziamo per il contributo.