Non se ne può più di idioti che cazzeggiano in giro per la città di Tortona quando c’è gente che muore in silenzio abbandonata tra le mura domestiche e ci sono medici e infermieri che mettono a rischio la loro vita per salvare quella degli altri.

E’ una vergogna! Una grossa macchia sulla città di Tortona che mette in evidenza l’assoluto menefreghismo di tanti tortonesi. Non sono serviti gli appelli quasi giornalieri del sindaco di Tortona, Federico Chiodi, a rimanere in casa, così come non servono gli appelli in Tv e su giornali, le immagini dei morti che vengono sbattute in prima pagine e la grave situazione che stiamo vivendo.

Queste persone se ne fregano, pensano a loro stesse e sono egoiste.

Che ce ne siano tante in giro non lo diciamo noi, ma i tortonesi che li hanno visti tra ieri sera e stamattina, passeggiare in strada come se niente fosse.

Testimonianze sul web e sui social che riportiamo solo col nome di battesimo e l’iniziale cognome ma sono tutte autentiche.

Eccone alcune di seguito:

“A Tortona stamattina – dice Cristina C. – c è troppa gente in giro come se nulla fosse!! Nessuno controlla!”

“Ieri – dice Clara B. – ho portato il cane a sporcare, suoi consueti 15 minuti di aria: ho contato 8 persone che allegramente conversavano nei giardini della stazione “

” C’è gente che cazzeggia tutti I santi giorni – aggiunge Luciana P. Dovrebbero iniziare ad applicare le sanzioni massime. Certe gente capisce solo se le si tocca nel portafoglio. Delle denunce, coi tempi della giustizia che abbiamo, non importa più a nessuno.”

“Sono uscita dopo 12 giorni -le fa eco Carla M. – e ho trovato troppa gente in giro. Sono rimasta colpita. Anche al supermercato rispetto all’ultima volta le persone sono aumentate” Rispetto a 12 giorni fa ho visto più persone. Non intendo sindacare sulle ragioni di chi esce, perché non mi compete ma.. “

“ieri sera – dice Angelo B. alle 20,30 un anziano camminava da solo passeggiando lentamente. Che motivi aveva per uscire?”