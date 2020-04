Importante comunicazione del Comune di Tortona inerente i “buoni spesa”.

“Ad oggi – recita una nota del Municipio – ne sono stati distribuiti per un valore di oltre 127 mila euro. Come noto si tratta di una misura emergenziale, finanziata dagli appositi stanziamenti statali, per il mese di aprile. Per questo motivo è stato posto come termine per la presentazione delle domande il prossimo 30 aprile. Grazie alla generosità dei tanti tortonesi che hanno effettuato donazioni tramite il Mercato della Solidarietà e le diverse collette alimentari, il Comune di Tortona sarà comunque in grado di proseguire, anche nelle prossime settimane, il servizio di Spesa Solidale.”