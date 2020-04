La cartomanzia è un’arte seria, se fatta seriamente e da persone serie. Certo, essa fa parte del regno della credenza, non dell’evidenza, non si può dimostrare nulla scientificamente, ma i risultati che ottiene si manifestano essere veri in moltissimi casi.

Inoltre, la cartomanzia può essere anche uno strumento di crescita interiore e di conoscenza più profonda di sé. Affinché possa essere anche questo, e non solo un metodo di divinazione, occorre “frequentare” costantemente i Tarocchi, o altri tipi di Carte da divinazione, approfondendo i loro significati e comprendendo le simbologie che troviamo in essi.

Questo libro cerca di rispondere a quelle che sono le domande più frequenti sul mondo dei Tarocchi, e fissa un comportamento minimo, che chiamiamo Galateo, da tenere sia da parte dei cartomanti che da parte dei consultanti affinché il consulto possa ottenere i migliori risultati.

Nella parte introduttiva verrà spiegata brevemente la differenza tra divinazione, cartomanzia e tarologia, e quali sono i protagonisti del mondo dei Tarocchi.

Nel primo e secondo capitolo si esporranno le pratiche e gli atteggiamenti corretti che devono assumere, rispettivamente, cartomanti e consultanti.

Nel terzo capitolo troverete una panoramica della Cartomanzia in Italia nel 2020.

Possiamo considerare questo libro come un vademecum, una guida utile che ci orienta nella pratica della cartomanzia e nel suo utilizzo.

Il libro è scritto in un linguaggio accessibile a tutti.

Potete acquistarlo su Mondadori Store (https://www.mondadoristore.it/Galateo-della-Cartomanzia-Elisa-Patrizia-Sanacore/eai978046326698/)

O su Smashwords (https://www.smashwords.com/books/view/1009402)