Martedì prossimo, 28 aprile, alle ore 17.30 ad Alessandria ci sarà un incontro a distanza, che avrà come tema “Il giovane Rodari” e come gradito ospite il Prof. Luciano Caimi, docente di Storia della pedagogia e dell’educazione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, introdotto e concluso dal Prof. Renato Balduzzi, presidente del Centro di cultura.Per unirsi all’incontro sarà sufficiente accedere alla pagina facebook del Centro di cultura cliccando https://www.facebook.com/gocalessandria.it/. Alle 17.30 l’evento live comparirà in streaming. Siamo tutti invitati a interagire direttamente con i relatori, scrivendo commenti o domande nei post al di sotto del video.

A Gianni Rodari il Centro di cultura aveva dedicato il percorso letterario dello scorso anno, che ha avuto come momento centrale la visita ai due laghi che hanno segnato il suo percorso umano e di scrittore: il lago d’Orta, visto dalla natia Omegna e il lago di Varese, visto da Gavirate. Quest’anno ricorrono almeno tre anniversari rodariani: cento anni dalla nascita (1920), quaranta dalla morte (1980) e cinquanta dall’importante riconoscimento internazionale del Premio Andersen (1970).

L’incontro è organizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e del Gruppo Guala Dispensing, nell’ambito del Programma 20e20 – Mezzo secolo di cultura in Alessandria, in occasione dei 50 anni di presenza ad Alessandria del Centro di cultura dell’Università Cattolica. Il percorso proseguirà a distanza, fino a quando le condizioni dell’emergenza sanitaria in corso non consentiranno una ripresa delle attività.Per ogni informazione e necessità potete scrivere a segreteria@gocalessandria.it oppure contattare il numero 329.4420315.

Nella speranza di incontrarVi tutti “virtualmente” Martedì, porgiamo cordiali saluti.

La Segreteria del Centro di cultura – Gruppo di operatori dell’Università Cattolica