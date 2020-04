Ha voglia il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte a dire di rimanere in casa, e che il “liberi tutti” aumenterà il contagio, ma per certi individui non c’è virus che tenga e quando c’è da menare sono sempre pronti.

E’ accaduto in questo giorni nel comune di Alluvioni- Piovera in un parcheggio dove solitamente si fermano camper e cavaran e lì, chissà per quale motivo, si sono date appuntamento una decine di persone, forse ubriache che hanno iniziato a darsele di santa ragione.

Urla, calci pugni e chi ne ha più ne metta. Inutile dire che qualcuno ha assistito alla scena e ha chiamato i Carabinieri che sono giunti sul posto con diverse pattuglie.

Inutile dire che alla vista delle gazzelle è iniziato un fuggi-fuggi e tutti si sono dati alla fuga tranne un uomo di 45 anni, residente nella zona con precedenti di polizia, che, è rimasto sul posto e da solo ha deciso di affrontare i carabinieri con atteggiamento minaccioso per impedire agli agenti di stendere il verbale e di svolgere i necessari atti d’ufficio.

E’ stato denunciato alla Procura della Repubblica di Alessandria