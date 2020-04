Come già annunciato, domani mercoledì 29 aprile, riapre parzialmente il mercato ambulante di piazza Milano: saranno allestiti soltanto i banchi di generi alimentari, transennati in modo da consentire il rispetto delle distanze.

Saranno inoltre installati WC chimici e l’area verrà presidiata dagli agenti della Polizia Municipale secondo il piano predisposto dal Comandante Orazio Distefano che lunedì è rientrato in servizio dopo la malattia.

Nei prossimi giorni sarà emessa una nuova ordinanza che prolungherà queste disposizioni per il mese di maggio, comprendendo anche gli altri due mercati rionali organizzati dalle associazioni agricole in piazza Gavino Lugano e in piazza Malaspina che potranno quindi riaprire dalla prossima settimana, in attesa di poter incrementare il numero e la tipologia dei banchi commerciali.