In quest’oggi di Covid-19 non ci sono parole possibili a balsamo o per quanto meno lenire un poco alcuni dolori imi, intimi e riservati come la perdita delle persone care. L’attuale è per molti versi e per tanti esseri umani un periodo buio, in cui si è bombardati da dati a riempire tabelle e grafici che non restituiscono né danno il senso a ciò che nessuno potrà mai neppure minimamente e lontanamente quantificare: l’inestimabile valore degli affetti, quegli affetti che dell’amore hanno e sempre conserveranno il senso. Cura, generosità spontanea e disinteressata, attenzioni delle quali i nonni, ad esempio, sono emblema e che, di queste dette, per primi e assai sono stati motore. Le mani degli avi spesso – negli anni a trascorrere inesorabili ed inclementi – forse scarne eppure confortanti e caritatevoli, mentre gli occhi – talvolta spenti e spersi nel passato quale loro unico presente – attori della memoria di famiglie e società.

Ecco, gli anziani sono e resteranno in eterno il diamante più puro e luminoso a faro d’esistenze grazie e soprattutto ad essi rese possibili. Una generazione dunque, quella dei nonnini, che probabilmente in tal periodo se ne sta andando più velocemente e se ne sta andando in un’ultima battaglia (la guerra l’hanno già vissuta!) che non hanno avuto né, chissà, avranno modo di affrontare perché contro un nemico invisibile quanto maggiormente vile. Nonni quindi che lasciano i cari in silenzio, nel silenzio ma i cui insegnamenti incisi nel cuore di figli, nipoti, nazioni e che nessun rumore o la mancanza di voce ridurrà mai alla mancanza di realtà od insignificanza …E davanti a ciò cosa può dire, cosa può fare una semplice assicuratrice quale chi scrive? Beh, nulla o davvero ben poco per l’anima piuttosto magari provare a supportare i corpi, i patrimoni benché solo pecuniari.

Il 1° aprile si è reso noto con un comunicato che io, l’ispettrice Giulia Quaranta Provenzano, sono disponibile a consulenze finanziarie e di tutela personale, famigliare, professionale ed altresì aziendale, sugli immobili ed averi in genere e che basterà contattarmi in privato al numero (+39) 333 4035044 o sull’e-mail giulia40.1989@tim.it ; ora invece, in attesa di un contatto diretto, tratteremo anticipatamente di un’opportunità d’investimento che, specialmente in un periodo di trasformazione e di equilibri, priorità valoriali da ristabilire e riconquistare e finalmente darsi in coscienza di sé e del circostante, è bene non sottovalutare piuttosto al contrario tentare di cogliere ed incentivare – ovviamente opportunità di investimento per adesso, purtroppo, soltanto per coloro che un lavoro ancora lo hanno ed anzi, pure dei capitali a disposizione.

In primis, esiste una finanza sostenibile e responsabile? Sì ed infatti crescita economica, inclusione sociale, tutela dell’ambiente sono obiettivi non solo dell’AGENDA 2030 bensì anche dell’assicurativo che permette di far scegliere l’investimento più vicino alle personali urgenze quali NO POVERTY per porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo, ZERO HUNGER per far cessare la fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile, GOOD HEALTH AND WELL-BEING per assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età, QUALITY EDUCATION per fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e mettere ogni singolo in condizione di apprendere, GENDER EQUALITY per raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare ogni donna e ragazza, CLEAN WATER AND SANITATION per garantire all’umanità intera la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie, AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY per il diritto di ciascuno all’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili appunto e moderni, DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH per incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sopportabile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti, INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE per costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e tollerabile, REDUCED INEQUALITIES per ridurre l’ineguaglianza all’interno di e tra le Nazioni, SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES per rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili, RESPONSIBLE CONSUMPTION AND​ PRODUCTION per affermare modelli sostenibili di produzione e consumo, CLIMATE ACTION per promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico, LIFE BELOW WATER per conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo senza danno alcuno ed ad alcuno, LIFE ON LAND per proteggere, ripristinare e favorire un uso ragionevole dell’ecosistema terrestre, PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS ovvero pace, giustizia e istituzioni forti, PARTNERSHIPS FOR THE GOALS per rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per uno sviluppo non insostenibile.

Alla luce del sopra illustrato va inoltre sottolineato che le aziende a favore della sostenibilità sono ritenute più sane e ottengono risultati in termini di generazione di crescita e di business superiore, vale a dire che investire nella sostenibilità non è unicamente una buona azione bensì è premiante da parte del mercato come confermato dalla quotazione di 8,7760 Euro al 27/03/2020, in piena crisi Coronavirus, che non di meno non ha intaccato la solidità dei rendimenti dati dal Gruppo per il quale lavoro a coloro che ci hanno scelto quali partner di vita – l’investimento Sostenibile e Responsabile mira difatti a creare valore per l’investitore e per la società nel suo complesso attraverso una strategia orientata al medio-lungo periodo che, nella valutazione di imprese e istituzioni, integra l’analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo evitando d’investire in settori contrari a codesti valori, come armi, tabacco, gioco d’azzardo etc. nel rispetto proprio della Dichiarazione Universale dei diritti umani, sui principi e dei diritti fondamentali sul lavoro e sull’ambiente e sullo sviluppo.

Giulia Quaranta Provenzano