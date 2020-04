Da ormai diverse settimane lavorano per il bene dei tortonesi che ne hanno più bisogno, sacrificando il loro tempo libero per gli altri.

Chi fa il volontario sa che questo suo impegno personale non è certo per sentirsi ringraziato ma viene dal cuore: c’è qualcosa dentro di lui che gli dice di andare, di darsi da fare per tutte quelle persone meno fortunate di lui ed è per questo che spesso a Tortona e non solo, ci sono moltissime persone che lavorano per gli altri nell’ombra e non vogliono essere citate.

Oggi però ci sembra giusto farlo e quelle che pubblichiamo sono le immagini dei volontari che hanno lavorato nella seconda giornata di colletta alimentare presso i supermercati della città e che proseguirà anche sabato prossimo.

Un ringraziamento ai volontari di Protezione Civile, Lega, Azione Tortona, Arcobaleno di Mirko, Associazione Enrico Cucchi, Matteo 25, Associazione Paolo Perduca, OFTAL, Associazione Nazionale Carabinieri.

Ma un ringraziamento particolare va anche ai giovani consiglieri comunali della Lega che non vogliono mai essere citati: dietro la mascherina nel abbiamo riconosciuti tre: la più giovane, Anna Sgheiz, poi Nicolò castellini e Matteo Fantone. Se ce ne sono altri ci scusiamo per averli dimenticati, ma nessuno ha fatto i loro nomi.

A tutte queste persone che si stanno adoperando per il bene della città va il nostro ringraziamento e non ne abbiano a male se per una volta sono state immortale mentre compiono una delle più nobili azioni che una persona possa fare.