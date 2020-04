Il punto del sindaco Lucchini



“Stiamo lavorando per fronteggiare questa emergenza sanitaria da oltre un mese: quella che qualche settimana fa appariva come una situazione straordinaria sta diventando, nella percezione di molti di noi, una condizione di ordinarietà, alla quale non prestiamo forse più la dovuta attenzione. È importante non cadere in questa suggestione: non possiamo permetterci di abbassare la guardia, dimenticando i gesti d’indispensabile precauzione o spostandoci senza un motivo necessario. Che il momento di massimo pericolo sia ormai passato è solo un’ipotesi che non trova la sperata conferma nei numeri del contagio e sicuramente non possiamo affrontare una nuova ondata epidemica perché la rete ospedaliera locale si trova in grave sofferenza. Continuiamo quindi, nonostante questo periodo di festività, a perseverare nel rispetto delle misure di prevenzione per la nostra salute” dichiara il sindaco Lorenzo Lucchini.





Attivata la piattaforma del progetto RinAcqui



“Scegliete il vostro negozio del cuore e scommetteteci comprando un prodotto o una cena“. È stata attivata la piattaforma del progetto RinAcqui, un’iniziativa che permette di acquistare cene, pranzi, prestazioni o articoli scontatati di cui fruire quando l’emergenza sanitaria sarà terminata.



Il progetto prende spunto dai dining bond nati negli Stati Uniti, precisamente a New York, veri e propri contratti di acquisto stipulati con un ristorante, che danno diritto ad un pasto nel proprio locale preferito a riapertura avvenuta. Il Comune di Acqui Terme ha preso spunto da questa idea di successo per allargarla a tutti gli esercenti acquesi.



L’iniziativa ha lo scopo solidale di supportare il proprio ristoratore o esercente di fiducia nel breve periodo, fornendogli liquidità per limitare l’impatto economico conseguente alle necessarie misure restrittive in vigore. Sono 25 al momento gli esercenti che hanno aderito all’iniziativa: ognuno partecipa con proprie regole, inserendo un massimo di due offerte, così c’è chi offre uno sconto maggiore o un prodotto particolare. Senza alcuna intermediazione, le transazioni e i pagamenti saranno gestiti direttamente dal fornitore della prestazione o del prodotto, mentre la piattaforma sarà gestita dal Comune di Acqui Terme, che aggiornerà in maniera costante i contenuti. Tutti gli interessati potranno aderire gratuitamente all’iniziativa sottoscrivendo il modulo online: https://bit.ly/ticket_rin-acqui.

Bollettino – ore 19

Ad Acqui Terme i casi positivi al Covid-19 sono in totale 73. Sono 312 le persone in isolamento domiciliare obbligatorio o volontario. Le persone guarite sono 9.



Situazione ricoveri: i pazienti ricoverati attualmente per Covid-19 all’Ospedale “Mons. Galliano” di Acqui Terme sono 49, di cui una parte proveniente da altre strutture ospedaliere. 6 di loro sono ricoverati nel reparto di terapia intensiva, 43 nei restanti reparti. 35 sono i pazienti ricoverati per Covid-19 presso la casa di cura Villa Igea.

Ufficio stampa Comune Acqui Terme