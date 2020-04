A causa dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia del Covid-19, i Consigli generali FDP e PSMC dell’Opera Don Orione hanno scelto di rinviare l’appuntamento mondiale dei giovani orionini a Tortona al 2021, dal 26 luglio al 1 agosto.

La scelta si è rivelata obbligata, poiché sarebbe stato impossibile garantire la necessaria sicurezza per il 2020, ma, allo stesso tempo, si è voluto credere fortemente in questo progetto, rinviandolo di un anno per dargli il giusto spazio all’interno della vita della grande Famiglia Carismatica Orionina e per svolgerlo nelle condizioni migliori.

«Ci sarà – spiegano Don Fernando Fornerod e Suor Maria Rosa Delgado Rocha, consiglieri generali incaricati per la Pastorale Giovanile – più tempo per prepararci a rispondere a questa nuova sfida e mettere in atto nuovi paradigmi di vita fraterna, economica e sociale. Questa emergenza mondiale ci sta mettendo davanti a una sfida: quella di riconsiderare la società, di ricostruirla non guardando a com’era prima ma ripensandola più forte, più solidale, capace di prendersi realmente cura dell’ambiente, dei fragili, degli ultimi e, così facendo, abbracciare tutti, indistintamente».

«Ora – aggiungono Don Fornerod e suor Delgado Rocha – abbiamo l’opportunità di vivere questo tempo da orionini, per sostenere e confortare le tante persone che stanno soffrendo. Ma dovremo vivere allo stesso modo, rispondendo pienamente al nostro carisma, anche il tempo nuovo che verrà, al quale l’umanità sta arrivando attraverso una fase di dolore. Questo però, come avviene con le doglie del parto, servirà per generare all’orizzonte nuova vita, e non solo dolore o tristezza».

Il cammino, allora, già riparte con in mente un nuovo obiettivo: #Tortona2021

