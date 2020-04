Storico ufficio di consulenza fiscale e contabile a supporto delle imprese, il CIAT- Consorzio Imprese Artigiane Tortonesi ha organizzato tre incontri gratuiti rivolti a imprenditori e manager per supportarli ad affrontare questo difficile periodo determinato dall’Emergenza COVID 19.

Numerosi i temi trattati: dalla gestione della liquidità aziendale alle problematiche contrattuali nei rapporti commerciali, senza tralasciare le tematiche informatiche inerenti l’implementazione di procedure di smart working

Il primo incontro si è tenuto lo scorso giovedì e ha visto coinvolte oltre cinquanta realtà produttive del nostro territorio; molto soddisfatto il dott. Andrea Ferrè del CIAT che, insieme ai legali di UNOQUATTRO e a Data Web Solutions ha commentato: “In questo momento di forte difficoltà cerchiamo di dare un contributo operativo agli imprenditori, spiegando in modo sintetico le complesse normative contenute dai Decreti che il Governo ha emanato a supporto delle imprese; affrontiamo tematiche che interessano tutti i settori, in modo semplice e operativo proprio per dare agli imprenditori un contributo tangibile”.

Per questa settimana il webinar è fissato giovedì 30/04 alle ore 15.00 (possibilità di registrazione gratuita dal sito www.ciat-tortona.it) e le tematiche trattate riguardano l’approvazione dei bilanci 2019, con i risvolti operativi relativi alla continuità aziendale, le problematiche contrattuali connesse ai contratti di locazione commerciale/industriale e la gestione delle riunioni aziendali a distanza, attraverso sistemi di video-conference.

Spiega ancora il dott. Ferrè: “L’evento in programma giovedì coincide proprio con quella che, tradizionalmente, sarebbe stata la data entro cui, in una situazione di normalità, le imprese avrebbero dovuto approvare il bilancio d’esercizio 2019; nel contesto odierno, in vista della progressiva riapertura dell’attività, questi giorni rappresentano invece il periodo in cui le imprese devono ragionare con grande attenzione alle dinamiche con cui affronteranno la ripresa e i possibili risvolti futuri che il periodo di lock down determinerà”.

Seguirà poi l’ultimo appuntamento, giovedì 7 maggio in cui si darà spazio alla programmazione finanziaria delle PMI, alla stipula dei contratti commerciali ai tempi del Coronavirus e alla sicurezza informatica dei dati aziendali.