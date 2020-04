I giornalisti del “Il Fatto Quotidiano” erano arrivati in città nei giorni scorsi per delle riprese video e un servizio giornalistico che è andato in onda ieri ed è stato messo online sul sito.

Un bel servizio che riassume la situazione a Tortona dove si parla dell’ospedale, dei malati e dei problemi della città.

Tra le varie interviste quella fatta all’assessore Marzia Damiani che lavora come infermiera presso l’ospedale e che ha sottolineato un aspetto molto importate del ruolo che deve avere un’infermiera, in questi casi, verso i malati: “Noi siamo la loro finestra verso l’esterno – dice Marzia – e cerchiamo di toglierli dalla monotonia di guardare sempre quel muro bianco che hanno di fronte ogni giorno. Dobbiamo essere per forza la loro finestra verso l’esterno perché anche a livello psicologico è importantissimo che loro cerchino di stare bene in quanto la psiche la fa da padrone anche in questa patologia.”

Il Sindaco Federico Chiodi dopo i dati e il punto sulla situazione illustrato quelli che, secondo lui, sono i problemi che deve affrontare la città di Tortona: “I problemi sono sostanzialmente tre – dice alle telecamere de Il fatto Quitidiano – la gestione dei malati da un lato, poi la gestione dei risvolti economici negativi che questo fermo imporrà ma soprattutto anche la gestione della psicologia delle persone, perché il problema più grosso è sapere fino a che punto i miei concittadini riusciranno a tenere duro.”

Un bel servizio, peccato per la musica, forse eccessivamente macabra, che crea una pesante atmosfera lugubre e di morte, ma che ricorda i servi in Tv fatti a Codogno, all’inizio di questa emergenza quando lì la situazione era veramente molto più grave di quella che sta vivendo Tortona, anche se il numero dei morti a marzo è triplicato e un’ottantina sono quelli da Coronavirus.

Di seguito pubblichiamo il link dove è possibile vedere il servizio completo e alcune immagini tratte dal video

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/04/04/coronavirus-nella-provincia-piemontese-piu-colpita-il-sindaco-di-tortona-decessi-piu-che-triplicati-bare-messe-in-un-container-frigo/5755449/