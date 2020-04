Fra le tante brutte notizie di questo periodo di emergenza che ci priva quotidianamente della libertà, ci fa piacere, ogni tanto, darne qualcuna bella, soprattutto se riguarda gesti fatti col cuore da persone che sono riluttanti ad apparire ma, proprio per questo, a nostro avviso, forse valgono più di altri, per cui vanno sottolineati

Speriamo, quindi, che Claudia Gasperin (nell’immagine a fianco) ci perdonerà se la citiamo ma lo facciamo con immenso piacere proprio perché sappiamo che non era sua intenzione “farsi pubblicità” anzi.

La recente pandemia ha messo numerose aziende nella condizione di poter optare per una diversificazione della propria attività e tra queste c’è la ditta tortonese “Trilly tutti brilli” con sede lungo la ex Statale per Voghera, un’ azienda di rilievo nazionale nel mercato dell’abbigliamento e degli accessori per cani, con forniture che si estendono in gran parte del mondo.

Ebbene, dieci giorni fa, nel pieno del caos legato al reperimento di Dispositivi di Protezione individuale (Dpi) Claudia Gasperin, la titolare, con un gesto che denota generosità ed altruismo, in un momento nel quale era veramente difficile per chiunque reperire mascherine per proteggersi dal virus, dedicava una linea di produzione al confezionamento di dpi personalizzati per le forze di polizia operanti in città regalando ad ogni agente una mascherina.

Da una settimana, quindi, gli agenti della Polizia Stradale, i Carabinieri ed i militari della Guardia di Finanza di Tortona possono prestare i loro servizi in sicurezza e con l’ausilio di un accessorio confortevole e che ben si accompagna ai colori delle rispettive divise.

Infatti l’idea geniale di Claudia è stata quella di realizzare mascherine con i colori del corpo: gli agenti della Polizia ad esempio, (come vedete nella foto in alto) possono disporre di una mascherina blu con la striscia rossa, i Carabinieri con una striscia Bordeux, e la Finanza una maschera grigia con la striscia blu.

Inutile dire che questo nuovo accessorio dal quale difficilmente riusciremo a liberarci entro poche settimane, ha suscitato l’invidia dei colleghi delle Forze di Polizia non in servizio a Tortona, ma è giusto che la nostra città non si distingua solo per le brutte notizie.

Poichè in questi giorni ha riaperto anche la sede della Polizia Municipale che era chiusa, la speranza è che Claudia possa realizzare qualcosa di originale anche per loro ma a quanto pare, l’imprenditrice tortonese, si è già messa all’opera….