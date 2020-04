Ricerca per:

Gli assessori regionali Gabusi e Protopapa hanno espresso la propria soddisfazione per il lavoro svolto.

“L’assessore Gabusi – spiega il sindaco di Acqui Terme, Lorenzo Lucchini – ha potuto osservare da vicino le modalità di organizzazione della nostra Protezione Civile, che sta gestendo in modo eccellente numerosi servizi gratuiti a supporto della cittadinanza e delle fasce più bisognose. Abbiamo mostrato come, grazie al coordinamento di Lorenzo Torielli e Maringiorgio Cataldo, si siano potute sviluppare le migliori risposte funzionali alle esigenze dei cittadini”.

Fa piacere quando un assessore regionale raggiuge Acqui Terme che non è certo vicino a Torino, anzi. Ed è stata una visita all’insegna dell’approfondimento sull’attività svolta dalla Protezione Civile di Acqui Terme, quella che ha portato l’Assessore Regionale alla Protezione Civile Marco Gabusi al Centro Operativo Comunale questa mattina. All’incontro erano presenti anche l’assessore regionale all’Agricoltura Marco Protopapa e il sindaco Lorenzo Lucchini.

L’assessore regionale alla Protezione Civile Marco Gabusi in visita ad Acqui Terme.