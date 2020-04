Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Questa mattina sono state consegnate ulteriori 15.000 mascherine donate all’Amministrazione comunale dall’Alessandria Calcio e da GLS di Alessandria. Nel pomeriggio di oggi, le mascherine sono state suddivise e confezionate per essere consegnate, nelle mattinata di domani , alle ventinove farmacie cittadine che provvederanno a proseguire la distribuzione già avviata. “Ringrazio di cuore l’Alessandria Calcio per questo gesto generoso e solidale nei confronti della nostra comunità cittadina – ha dichiarato il sindaco, Gianfranco Cuttica Revigliasco -. Ancora una volta la squadra che rappresenta la storia di questa città ha dimostrato il suo sostegno e la sua vicinanza ad Alessandria”.