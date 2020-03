Medicina e ortopedia “sparite” e trasferite a Novi Ligure, visite ambulatoriali pure o trasferite alla ex caserma Passalacqua e gran parte dell’ attività che si faceva fino a due settimane fa cancellata per lasciare posto ai malati di Coronavirus.

Così questo virus di merda (e scusate il termine) ha drasticamente cambiato l’ospedale di Tortona diventato a quasi esclusivo consumo dei malati da Coronavirus.

Alcuni reparti però sono ancora funzionanti e a fare chiarezza arriva un comunicato giunto stamattina in Redazione de parte dell’Asl di Alessandria che pubblichiamo di seguit:

*************************

Si sta riorganizzando progressivamente l’attività dell’ospedale SS Antonio e Margherita, dopo che la Regione Piemonte lo ha destinato ad essere il primo COVID HOSPITAL piemontese, cioè presidio per il ricovero di soli pazienti affetti da coronavirus. I posti letto sono ripartiti tra Rianimazione -10 cui si aggiungeranno altri 2, 20 di terapia intensiva, 21 letti a bassa intensità di cura per i pazienti meno gravi nei locali della ex Ortopedia, 39 posti tra Medicina 1 e Medicina 2, e 19 saranno resi disponibili nel reparto di riabilitazione.

Chi è attualmente ricoverato, affetto da Covid 19, non può ricevere visite dai parenti ma può ricevere indumenti e quanto necessario durante la degenza attraverso la consegna dei pacchi in apposite postazioni al Punto Informativo – URP aperto nei locali ex laboratorio analisi, di fianco all’ingresso carraio, nella fascia oraria 12.00 – 15.00.

Ma oltre all’attività di ricovero, in ospedale funzionano alcuni dei servizi sanitari ambulatoriali, anche se con limitazioni.

Prestazioni ambulatoriali

Le prestazioni ambulatoriali (visite e diagnostica come radiografie, ecografie, ecc.) prenotate con indicazione di priorità di classe D “differibile” e P “programmabile” sono sospese, mentre quelle di classe U “urgente” e B “breve” sono garantite ma con modalità di accesso diverse a seconda del tipo di esame.

Chi avesse prenotazioni in classe D e P non deve presentarsi in ambulatorio, e tutti i prenotati saranno contattati telefonicamente dal personale ASL.

Radiologia

Il servizio di diagnostica radiologica è attualmente attivo solo per i ricoverati presso il COVID HOSPITAL. Non si effettuano altre attività. Tutte le prestazioni ambulatoriali di classe “U” e “B” vengono dirottate sull’ospedale di Novi Ligure.

Interventi chirurgici

Gli interventi chirurgici su pazienti oncologici (mammella, colon e retto) continuano, con l’equipe di Tortona diretta dal dottor Luca Lenti, nelle sale operatorie dell’ospedale di Novi Ligure.

Ambulatorio di Chirurgia

Dal 16/03/20 sarà attivo un ambulatorio di visite chirurgiche, le prestazioni erogate sono “prima visita chirurgica” e “prima visita chirurgia seno”, per le pazienti della BREAST UNIT.

A questo ambulatorio possono accedere esclusivamente pazienti oncologici o con sospetto, ed è possibile prenotare solo le impegnative che riportano come classe di priorità U e B.

L’ambulatorio sarà aperto il martedì e prevedrà l’accesso dall’entrata carraia ai soli pazienti prenotati, identificati dal personale di vigilanza.

Day Hospital Oncologico

Le chemioterapie vengono effettuate regolarmente.

Si effettuano solo visite CAS e rivalutazioni.

I follow up vengono gestiti telefonicamente.

L’accesso deve essere effettuato dalla vecchia portineria in piazza Cavallotti, ed è consentito ai soli pazienti, senza accompagnatori, già precedentemente contattati dal personale di reparto ed identificati dal personale di vigilanza.

Per informazioni è possibile telefonare ai numeri

0131 865604 – 0131865603 – 0131865440 – 0131865279.

Centro Trasfusionale

Il centro trasfusionale dell’Ospedale di Tortona effettua trasfusioni, salassi, visite trasfusionali e visite del centro emostasi e trombosi su prescrizione con classe di priorità “U” e “B”.

L’orario è quello normale, 10.30 – 15.00 da lunedì a venerdì.

Per informazioni si può contattare il numero: 0131 865327 e il 3383491246.

L’accesso deve essere effettuato da via Sada con

Pass per chi è già registrato

Impegnativa classe “U” e “B”

Prescrizione rossa del centro trasfusionale

Servizio Dialisi

Il servizio di dialisi non si è mai interrotto dall’inizio dell’emergenza. I pazienti esterni, senza sintomi arrivano dal domicilio con l’ambulanza. Da subito i pazienti sintomatici (tosse e/o febbre) sono stati ricoverati, isolati e sottoposti a tampone. I pazienti positivi vengono dializzati a parte (inizialmente in turno notturno, ora pomeridiano), in turno dedicato, con personale dedicato e sanificazione immediatamente successiva.

Tutte le visite sono sospese tranne quelle con classe di priorità “U” e “B”. I nefrologi sono disponibili al confronto telefonico con i medici di famiglia sulle problematiche dei singoli pazienti in carico.

Servizio di farmacia

Il servizio di farmacia per la distribuzione diretta di farmaci esclusivi è funzionante nel normale orario (9.00-13.00, da lunedì a venerdì) con alcune restrizioni all’accesso.

Si accede da via Sada, possibilmente con piano di terapia (se non se ne è in possesso è possibile far contattare il personale di farmacia). E’ consentito l’accesso ad un unico utente alla volta e va mantenuta una distanza di almeno 1 metro dall’operatore. Per informazioni si può telefonare al numero 0131865507.

Riabilitazione

Le visite presso l’ambulatorio di Riabilitazione sono sospese, tranne quelle con classe di priorità “B” per post-acuti, che si possono effettuare in tutte le altre sedi dell’ASL AL.

Altre prestazioni ambulatoriali vengono erogate presso la sede del distretto in via Milazzo

Ufficio Stampa ASL AL