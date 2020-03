Da qualche giorno l’Italia è sospesa, poca gente in giro, scuole chiuse, migliaia di appelli a rispettare le indicazioni che diventano virali con l’hashtag #iorestoacasa, protagonista di una campagna a cui hanno aderito attori, cantanti e personaggi del mondo dello spettacolo.

Anche noi di Piemonte dal Vivo restiamo a casa, ma da remoto continuiamo a lavorare per riprogrammare gli spettacoli sospesi, portare avanti le nostre attività che si ripensano ma non si fermano.

Hangar Piemonte ha selezionato le realtà vincitrici della nona call di Hangar Point: qui potete trovare le realtà vincitrici. Le altre attività, invece, si reinventano e diventano telematiche, seguite la pagina Facebook per tutti i dettagli.

Performing + incontra il 18 marzo le realtà della sua comunità in modalità webinar, per affrontare temi legati a sostenibilità economica e nuove frontiere del funding.

Per ciò che riguarda l’attività teatrale in senso stretto, tante le realtà che provano a mantenere un legame con i propri spettatori: Mulino ad Arte ha condiviso l’inaugurazione del proprio teatro attraverso una diretta Facebook. Fondazione Egri per la Danza manda la danza online con il progetto #IPuntiHome, una selezione di video delle migliori creazioni di questi vent’anni della compagnia. Fuori dalla nostra regione, segnaliamo Atir Teatro Ringhera che ogni fine settimana rende disponibile in streaming uno dei suoi spettacoli, scelto tramite un sondaggio proposto agli utenti della pagina Facebook.

Per gli spettatori che frequentano i social meno volentieri, segnaliamo il repertorio di spettacoli teatrali disponibili su Rai 5 tramite la piattaforma Raiplay, utilizzabile anche per ascoltare Voci fuori scena, il programma di Rai Radio Tre in cui attori e registi propongono frammenti dei loro spettacoli.

Per gli amanti della musica che hanno dovuto rinunciare ai concerti del Torino Jazz Festival Piemonte abbiamo creato invece una playlist dedicata su Spotify, da ascoltare comodamente dal divano o mentre si lavora da casa.

Ufficio Stampa Piemonte dal vivo