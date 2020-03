L’ASL AL ha attivato una linea telefonica che risponde al numero 0131 30 63 38 e 366 430 98 76 per fornire supporto psicologico a chi necessiti di essere ascoltato ed aiutato ad affrontare le situazioni di disagio emotivo legate all’emergenza nazionale COVID19. La linea è attiva dal lunedì al venerdì con i seguenti orari: lunedì, martedì e giovedì la mattina dalle 8:30 alle 12:30 e nel pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00 , mentre il mercoledì e il venerdì solo la mattina dalle 8:30 alle 12:30.

Al numero rispondono educatori ASL AL che, a seconda delle problematiche esposte, possono indirizzare le chiamate agli psicologi dell’ASL AL o ai neuropsichiatri. Il servizio è gratuito e aperto a tutta la popolazione in particolare a persone sole o in isolamento domiciliare per il coronavirus, ma anche a chi, più in generale, si trova a sperimentare ansia e difficoltà a gestire la situazione di prolungata emergenza. La conversazione telefonica mira a creare un contatto umano consolidando la solidarietà reciproca e la capacità di resilienza. La linea Supporto Psicologico – Emergenza Coronavirus nasce anche per essere vicina al agli operatori sanitari e a tutti coloro che lavorano a contatto con la cittadinanza mettendo a disposizione le propria professionalità. Il servizio è garantito dal Dipartimento Patologie Dipendenze (SERD), dagli psicologi e dalla Neuropsichiatria Infantile dell’ASL AL.