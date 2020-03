“Sono 18 le persone attualmente ricoverate all’Ospedale “Mons. Galliano”. Insisto nel raccomandare ai miei concittadini di mantenere alta la guardia. Non dobbiamo sottovalutare la situazione: l’Ospedale vive in questo momento una fase di forte pressione e noi possiamo aiutare i nostri operatori sanitari solo evitando il più possibile le situazioni di rischio. Ci troviamo in una fase di consistente crescita dei contagi e proprio per questo dobbiamo limitare al massimo gli spostamenti, a meno di urgenti e indifferibili necessità: è importante restare a casa e rispettare con ferreo rigore le misure restrittive previste dal decreto. Sono giorni delicati”. Lo ha affermato il sindaco Lorenzo Lucchini.





Individuata soluzione alternativa per la sanificazione delle strade



Dopo il parere tecnico negativo di Arpa Piemonte sull’utilizzo di prodotti a base di cloro per la sanificazione delle strade, il Comune di Acqui Terme ha individuato in un prodotto a base di solfati e bromo una soluzione alternativa compatibile con l’ambiente e con la salute dei cittadini. L’irrorazione di questa soluzione non comporterà controindicazioni. L’intervento si svolgerà nei prossimi giorni e ne sarà data comunicazione tempestivamente.

Bollettino – ore 18

I pazienti ricoverati attualmente per Covid-19 all’Ospedale “Mons. Galliano” di Acqui Terme sono diciotto, di cui una parte proveniente da altre strutture ospedaliere.

