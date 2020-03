Le iniziative del Comune di Bordighera per aiutare il Commercio in ginocchio per il Coronavirus

L’Amministrazione Comunale di Bordighera interviene con misure di sostegno a favore del tessuto economico cittadino, in considerazione del quadro di difficoltà determinato dalla diffusione del virus COVID-19. La Giunta Comunale ha oggi deciso di: rinviare la scadenza della prima rata TARI per l’anno 2020, con riferimento alle attività commerciali, a data uguale o successiva al 30 settembre 2020 rimandando a successivo provvedimento la definizione di tutte le scadenze TARI per l’anno 2020, sempre con riferimento alle attività commerciali;

rinviare le scadenze relative ai piani di rientri (rateizzazioni) concesse a contribuenti titolari di attività commerciali con riferimento ai tributi comunali TARI, IMU e TOSAP.

Nei giorni precedenti era già stato deliberato di rinviare la scadenza del pagamento della TOSAP per le attività commerciali e dei canoni mercatali per gli ambulanti del giovedì. “Esiste un’emergenza sanitaria, che in questo momento è senza dubbio prioritaria, ed esiste anche un’emergenza economica che chiede risposte e aiuto. Oggi abbiamo adottato queste misure in sostegno delle attività commerciali e continueremo con altre iniziative: nessuno sarà lasciato solo ad affrontare questo difficile momento.” ha dichiarato Vittorio Ingenito. Condividi:

