Mi presento sono Alessia Carrea, nipote di Lucia Carrea Direttore della struttura complessiva dell’economato logistica e provveditorato dell’ospedale San Giacomo di Novi Ligure.

L’ospedale di Novi ligure sta vivendo un momento di grave disagio, in quanto mancano ventilatori, posti in terapia intensiva e sopratutto mascherine professionali per tutelare medici e personale. Per questo motivo su autorizzazione dell’ASL di Alessandria ho deciso di creare una raccolta fondi su Gofundme, dove l’intera somma sarà donata all’ospedale San Giacomo di Novi ligure.

I soldi saranno accreditati sul conto corrente dell’azienda ospedaliera locale di Alessandria e donati all’ospedale San Giacomo di Novi ligure. L’ospedale è in una situazione di vera emergenza, purtroppo è molto piccolo ma il bacino di utenza è decisamente elevato!

Potete trovare l’autenticità e la certificazione della mia iniziativa sia sul profilo facebook dell’Asl di Alessandria, che su quello del sindaco Gian Paolo Cabella. Vi ringrazio anticipatamente.

Trovate tutto su al link http://gofundme.com/1xkqw092io

Alessia Carrea