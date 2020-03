Venerdì 27 marzo alle ore 15.00, il Vescovo di Tortona, Vittorio Viola, – in comunione con tutti i vescovi italiani nelle loro diocesi – si recherà, da solo, a l Cimitero di Tortona per un momento di preghiera e di benedizione.

Come ben sappiamo è vietato ogni raduno di persone: tutti i fedeli della diocesi sono invitati ad unirsi , nelle loro case e nello stesso momento, a questo momento di preghiera per i tutti defunti.

“Le nostre comunità – recita un comunicato della Chiesa – sono colpite in questi giorni dal dolore per la morte di molti fratelli e sorelle. Per il rispetto delle misure sanitarie, in tanti sono morti “ isolati ” , senza alcun conforto, né quello degli affetti più cari, né quello assicurato dai sacramenti. Pur impossibilitati alla vicinanza fisica, non vogliamo far mancare la prossimità di preghiera e di carità. Tutti i giorni i sacerdoti celebrano la S. Messa per l’intero popolo di Dio, vivi e defunti. L’attesa è per la fine dell’emergenza, quando si potrà tornare a celebrare l’Eucaristia insieme, i n suffragio di questi fratelli e sorelle.”

La visita del Vescovo di Tortona al cimitero vuole affidare alla misericordia del Padre tutti i defunti di questa pandemia, esprimendo anche in questo modo la vicinanza della Chiesa a quanti sono nel pianto e nel dolore. Sarà questo “il Venerdì della Misericordia” della Chiesa italiana; un Venerdì di Quaresima, nel quale lo sguardo al Crocifisso invoca la speranza consolante della Risurrezione.