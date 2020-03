Organizzata da Asteroid Day e Agenzia Spaziale Europea: L’Europa e il mondo connessi con astronauti e celebrità attraverso un messaggio di speranza e ispirazione.

L’appuntamento è per il giorno 26 marzo 2020, a partire dalle ore 16:00; l’iniziativa si tiene online, sul sito http://spaceconnects.us/

Il mondo sta vivendo uno storico momento di arresto. I confini stanno chiudendo e milioni di persone sono in quarantena a causa della diffusione del COVID-19.

Mentre combattiamo questa battaglia e sconfiggiamo questo nemico invisibile, solidarietà e mutuo incoraggiamento sono più importanti per noi che in passato. Vogliamo inviare un messaggio di unità e speranza, unire le forze e dare a noi, soprattutto ai bambini e ai più giovani, fiducia nella nostra intelligenza, nella nostra scienza, in noi stessi e nel luogo in cui viviamo.

Quando abbiamo chiesto alle agenzie spaziali e agli astronauti se potevano aiutarci ad imparare come andare lontano e oltre, come far fronte a sfide impressionanti e trovare come affrontare mentalmente e fisicamente il confinamento, la risposta è stata straordinariamente positiva. Stiamo lanciando un consiglio globale virtuale per uno scambio con loro e con tutti quelli che sono affascinati dallo spazio e sono pronti a imparare da esso.

Il programma completo di #SPACECONNECTSUS, la lista degli ospiti (astronauti, scienziati e celebrità) e tutti i dettagli sono nel comunicato stampa allegato.

Ringrazio per l’attenzione e saluto cordialmente

Gianluca Masi

Dottore di Ricerca in Astronomia

Responsabile Scientifico, Virtual Telescope Project

https://www.virtualtelescope.eu

Asteroid Day, coordinatore per l’Italia