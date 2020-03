Lo schianto di è verificato questa mattina, lunedì 9 marzo, poco dopo le 10 lungo la strada provinciale che collega Villalvernia Pozzolo Formigaro.

Secondo la prima sommaria ricostruzione effettuata dai carabinieri della Compagnia di Tortona, Pierfrancesco Milano, 69 anni, abitante a Stazzano, si trovava alla guido di un quadriciclo, cioé una di quelle piccole auto prive di targa, quando per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo che è uscito dalla carreggiata.

L’uomo è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Tortona per liberarlo dalle lamiere, ma quando lo hanno estratto per consegnarlo ai soccorritori del 118 l’uomo, purtroppo era già cadavere e a nulla sono serviti i tentativi degli operatori sanitari per rianimarlo.