Volendo cercare anche il lato positivo a questa nostra forzata diminuzione di socialità, si potrebbe dire che l’aumento del tempo libero da passare in solitaria potrebbe essere l’occasione buona per ritrovare un po’ di tempo per la lettura e magari recuperare qualche grande classico – perfetti per il momento potrebbero essere “La peste” di Albert Camus o la “Storia della colonna infame” di Alessandro Manzoni – oppure scoprire qualche interessante novità.

Peccato però che le biblioteche debbano restare chiuse. Per alleviare il disagio la Biblioteca Civica di Valenza allestirà, tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 12.00, un punto di prestito/restituzione sotto i portici di Piazza XXXI Martiri dove sarà possibile (applicando le norme prescritte: distanza, ecc) scegliere e prendere in prestito i libri proposti o quelli rischiesti.

Sarà infatti anche possibile prenotare i libri telefonando al 0131-949286 o scrivendo a biblioteca@comune.valenza.al.it Per questo l’Amministrazione comunale, obbedendo al desiderio di essere utile e al dovere di servire la comunità cittadina, ha deciso di portare fuori da Palazzo Valentino un punti prestito, grazie alla grande disponibilità del suo personale, per cercare di ridurre le difficoltà generate dagli attuali gravissimi problemi sanitari che interessano tutto il Paese.

Biblioteca Civica di Valenza