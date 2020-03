La poetessa Giulia Quaranta Provenzano sorprende nuovamente con una bella idea: a disposizione dei lettori la sua ultima nata, raccolta di poesie dal titolo “Come Bolle di sapone” edita dall’Associazione Articoli Liberi con cui collabora ormai da due anni. La trentenne ligure ancora una volta senza fini di lucro si pone al servizio degli appassionati di lettura, aiutandoli così a trascorrere qualche ora durante questi giorni di #iorestoacasa.

Giulia, come gli amici nizzardi di “Articoli Liberi” è attivamente ed instancabilmente impegnata nella diffusioni di libri tra bambini e ragazzi soprattutto – ispècie fra quelli di realtà disagiate e di quei Paesi di tutto il mondo ancora oggi molto poveri. Ciò nasce dalla ferma convinzione di Frank Iodice, Félicia Lignon e Andrea Iodice, ai quali con entusiasmo e riconoscenza si è aggiunta appunto l’imperiese ed altresì Luis Ferro, Angelo Barraco, Giada Biasetti del diritto alla Cultura.

Ed è così che, in questi dì di stasi convulsa dettata dal CODIV-19, la Quaranta Provenzano ci ha raccontato infatti del progetto del sopra detto gruppo di ‘viandanti’ dell’orbe.

<<Ho incontrato Frank due anni fa in un pomeriggio baciato dal confortevole calore del sole. L’ho incontrato in una cornice da film. Giocava raggiante con la sua piccolina sulla sabbia dorata, mentre anche la cristallina acqua del mare di Taggia sorrideva loro, complici. Non lo avevo mai visto prima, non sapevo come fosse il suono della sua voce e quale impressione mi avrebbe suscitato il suo sguardo… Io sono una persona che difficilmente si sbaglia per ciò che riguarda la veridicità della primissima sensazione, ho un istinto molto sviluppato>> afferma Giulia. L’artista d’Imperia poi continua <<Proprio quando sono arrivata loro dietro si sono voltati e, radiosi, mi salutarono come fra compagni di vecchia data – soltanto che noi non lo eravamo davvero; avevo recensito un romanzo di Frank e il nostro contatto prima d’allora era stato via etere>>.

E ancora Giulia aggiunge <<Gli occhi di Frank e quelli della sua stellina lo specchio gli uni degli altri, occhi vivaci, occhi curiosi, occhi in continuo movimento e pur brillanti, penetranti come la lama più affilata. Andammo a prenderci un caffè e fu da lì che iniziammo il nostro viaggio insieme>>.

<<Sono dunque assai grata all’amico italo-venezuelano per avermi accolto, per aver condiviso con me il piacere di portare avanti un obiettivo comune come quello della sensibilizzazione all’importanza della lettura. Frank è un uomo astuto nella sua riservatezza e anche per questo stimolante scrittore, fa intuire con parole velate che insinuano però il dubbio, proprio quell’incertezza che lo rende il degno fondatore di un’associazione quale “Articoli Liberi” che si propone di suscitare l’interesse alla Cultura dei più esigenti e severi, i bimbi!>> confida l’imperiese.

Infine la Quaranta Provenzano conclude <<Il nostro, di “Articoli Liberi” è un progetto multilinguistico venuto alla luce per diffondere libri gratis a chi non ha e ove non vi sono pari opportunità d’istruzione e accesso a poesie, romanzi, racconti, saggi, etc. Gli autori e il team dell’Associazione stampano e spediscono gratuitamente a scuole, centri sociali, associazioni anch’esse no-profit in qualsiasi posto caratterizzato dall’Amore per lo scritto. Tutto questo per convinzione avulsa da interessi pecuniari, per un ideale, per un credo da trasporre nei fatti e non solo a sterili parole: ne sono onorata e felice!>>.

Chi fosse interessato può rivolgersi a Giulia all’email:

giulia40.1989@tim.it oppure giulia.1989@alice.it