– L’Ufficio Stampa dell’ASL AL comunica che il Commissario dell’ASL Valter Galante è risultato positivo al Coronavirus. Le sue condizioni di salute sono buone e continua a garantire il sostegno ai propri collaboratori lavorando da casa.

E’ l’ennesima notizia di una situazione di emergenza sempre più drammatica con la vicina Lombardia che secondo l’assessore regionale alla Sanità sta arrivando al collasso.

Per cui l’invito che rinnoviamo a tutti è quello di restare in casa e uscire solo per i casi previsti dalla normativa.

Non è il momento di fare stupidaggini perché adesso si rischia la pelle. Anche ci potrebbe essere salvato se non ci sono letti e respiratori.