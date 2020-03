Nuova iniziativa del Lions club Valle Curone con il patrocinio del Comune di Tortona vara l’iniziativa per raccogliere tablet usati per l’emergenza Covid-19.

L’idea è quella di raccogliere vecchi tablet ancora funzionanti per utilizzarli per farli utilizzare dalle famiglie per tenersi in contatto con le persone anziane che non possono ricevere visite nei centri anziani o che sono in isolamento presso l’ospedale.

La raccolta si svolge presso la farmacia centrale in Piazza Duomo Tortona.

Per informazioni telefono 328 30 92 458.