A seguito del DPCM del l ’ 11 marzo 2020 , relativo alle ulteriori misure da adottare in materia di contenimento gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 e , soprattutto , al fine di creare una riserva strategica per il mantenimento dei servizi essenziali ed evitare il possibile sovraffollamento negli ambienti di lavoro , si comunica che verranno ridotti alcuni servizi accessori e nello specifico:

➢ a partire da venerdì 13 marzo 2020 chiusura degli sportel li al pubblico di TORTONA – Ex Strada Statale 35 dei Giovi, 42 (angolo via Don Goggi) e di NOVI LIGURE – presso la Sede Comunale – via Paolo Giacometti, 22 – piano terra (ex URP) .

Per qualsiasi informazione o richiesta rimane attiva l’email: dati.tari@gestioneambiente.net ;

➢ chiusura dei Centri di r accolta a partire da venerdì 13 marzo 2020 ;

➢ sospensione del servizio di raccolta del vegetale a partire da lunedì 16 marzo 2020 . La ripresa normale delle attività vi verrà comunicata in base all’evolversi normativo di riferimento. Per qualsiasi informazione o richiesta potete contattarci attravers o : • la nostra pagina Facebook gestioneambientespa • il Numero Verde gratuito 800.085.312 • le mail : info@gestioneambiente.net – call center@gestioneambiente.net

Ufficio stampa Gestione Ambiente