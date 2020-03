Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Ecco e immagini della consegna del materiale sanitario arrivato in Piemonte grazie alla collaborazione tra la Regione e la comunità cinese italiana su iniziativa dell’Angi (Associazione Nuova Generazione Italo-Cinese), con il contributo dell’Ambasciata italiana in Cina e del Consolato cinese di Milano.

Le immagini del materiale arrivato dalla Cina anche per il Piemonte