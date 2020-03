Coronavirus, 326 casi positivi in Liguria, appello a rimanere a casa nel weekend

Sono 65 i nuovi casi accertati. I pazienti curati negli ospedali liguri sono 170, di cui 54 in terapia intensiva. Il presidente Toti ha invitato tutti i liguri a rimanere in casa, auspicando una Liguria deserta nel fine settimana, per impedire al virus di diffondersi ancora