“In questo tempo sospeso in cui siamo tutti confinati in casa, vogliamo continuare ad esservi vicini con i nostri servizi- dicono alla biblioteca di Novi Ligure – In particolare, per sostenere il compito dei genitori, abbiamo creato “Storie in viva voce” raccolta , appunto, di storie lette ad alta voce, giochi ed attività di intrattenimento per bambini a partire dalla più tenera età.“

I contenuti saranno aggiornati via via con nuove letture per le diverse fasce d’età e segnalazioni di link utili che potrete liberamente consultare.

Tutti coloro (bambini, nonni, insegnanti…) che volessero inviarci conte, filastrocche, nuovi ed antichi giochi novesi sono i benvenuti.

Al momento l’iniziativa è pubblicata sulla pagina FB della biblioteca civica raggiungibile cliccando qui: