A partire da lunedì 30 marzo e per tutta la durata dell’emergenza COVID-19 sarà attivo uno sportello di ascolto psicologico a distanza.

Il Comune di Novi Ligure ha ritenuto accogliere l’iniziativa Telefono Amico – Sportello d’ascolto nata dalla collaborazione di psicologi e psicoterapeuti del territorio che si sono organizzati per offrire un servizio gratuito alla cittadinanza e agli operatori degli enti e delle associazioni attive nella gestione dell’emergenza.

Il servizio nasce per raccogliere sotto un’unica iniziativa le disponibilità dei professionisti del territorio e per coordinare le loro azioni in sinergia con gli enti locali, la Protezione Civile e i Comuni di riferimento del territorio.

Sono stati individuati due referenti di zona, il Dott. David Ruben Barbaglia e la dott.ssa Giulia Bondone, rispettivamente per la zona di Tortona e comuni limitrofi e per Novi Ligure e comuni limitrofi che si stanno occupando di formalizzare le collaborazioni con gli enti.

“Pensiamo che in un momento di emergenza così grave – hanno spiegato i referenti – sia necessario ripescare alcuni valori fondanti dell’essere cittadini in primis e poi esperti: la solidarietà e lo spirito di comunità. Partendo da questi principi pensiamo che, con professionalità e organizzazione, si possa collaborare mettendo al servizio della collettività la propria professionalità”.

“Ben vengano – conferma il Sindaco di Novi Ligure – iniziative come quella promossa da questo gruppo di professionisti, che in questo momento così delicato risulta essere fondamentale, soprattutto per le persone sole. Il supporto psicologico è di fondamentale importanza e viene inquadrato come una forma di sostegno alla persona per far capire che nessuno viene abbandonato, soprattutto in questo momento che vede ognuno di noi impegnato in una grande prova di collaborazione e unità di intenti. Il Comune di Novi Ligure è vicino ai cittadini. Insieme ce la faremo”.

L’iniziativa è aperta ad altri operatori che volessero partecipare contattando attraverso la pagina facebook Sportello Connessioni – psicologia o contattando direttamente i due referenti.

Sportello d’Ascolto: chiamate e video-chiamate (Skype – WhatsApp), nei seguenti orari:

Lunedì

10.00 – 12.00 Dott.ssa Cristiana Lisino 3393876183

14.00 – 16.00 Dott. Luca Corbetta 3404181580

16.00 – 18.00 Dott.ssa Carlotta Perucca 3409620046

Martedì

10.00 – 12.00 Dott.ssa Cristiana Lisino 3393876183

15.00 – 17.00 Dott.ssa Lucia Isabella Esposito 3467216032

18.00 – 20.00 Dott.ssa Cristina Bersano 3387592477

Mercoledì

10.00 – 12.00 Dott.ssa Gloria Tosi 3474832609

15.00 – 17.00 Dott. David R. Barbaglia 3929073785

17.00 – 19.00 Dott.ssa Weleda Bonelli 3491290723

Giovedì

10.00 – 12.00 Dott.ssa Maddalena Simeoli 3393709895

15.00 -17.00 Dott.ssa Giulia Bondone 3333825817

18.00 – 20.00 Dott.ssa Angelica Rizzo Scaccia 3283016079

Venerdì

10.00 – 12.00 Dott.ssa Michela Occhi 3348529663

Sabato

10.00-12.00 Dott. Carlo Gatti 3331175197