A seguito dei provvedimenti emanati dal Governo, il Sindaco con Decreto n. 10/2020, ha provveduto a individuare i servizi comunali essenziali e indifferibili da svolgersi con presenza in sede dei lavoratori. Ufficio stato civile: – per servizi mortuari e nascite; Servizi alla persona e alla comunità: – dirigente e incaricato di posizione organizzativa, – 1 unità servizi di assistenza alla popolazione, coordinamento volontariato, servizi sociali, gestione emergenze; Ufficio Segreteria Sindaco: – 1 unità per attività di segreteria, – 1 unità per ufficio stampa e gestione della comunicazione; Settore Finanziario: – dirigente, – 1 unità; Lavori pubblici: – 1 unità per servizi cimiteriali, 1 unità pulizia, strade, manutenzioni, canile, illuminazione pubblica; Servizio Urbanistica/Ambiente: – 1 unità; Servizi informatici (Ced): – 1 unità; Polizia municipale: – Agenti rimasti in presenza per controllo territorio e pronto intervento, Centralino/URP: – 1 unità per apertura sede; Ufficio protocollo: 1 unità solo per ritiro corrispondenza un paio di volte alla settimana per per successiva attività in smart working.

Tutte le attività che i dipendenti potranno garantire da casa verranno svolte con la modalità del lavoro agile-smart working