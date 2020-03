È stato attivato il servizio telefonico di supporto psicologico per i cittadini. Si tratta di un ausilio gratuito, coordinato da professionisti del settore per tutti coloro che stanno soffrendo il carico di stress e ansia causato dal diffondersi dell’epidemia o che non riescono ad adattarsi alle nuove abitudini di vita imposte dalle misure di contenimento del coronavirus.



Per fare richiesta del servizio è attivo uno sportello telefonico allo 0144.770.336 da lunedì alla domenica dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Lo sportello raccoglierà le richieste e sulla base delle esigenze saranno distribuite tra i professionisti volontari.



Il servizio è organizzato dall’Associazione Pentagramma con la collaborazione della Protezione Civile di Montabone e di Acqui Terme.



Si ricorda che lo sportello d’ascolto non darà informazioni di carattere sanitario, né sui provvedimenti adottati dal Governo o dalla Regione Piemonte, ma sarà esclusivamente di supporto psicologico.

Ufficio stampa Comune di Acqui terme