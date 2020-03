A causa di un intervento di manutenzione straordinaria per un upgrade sugli apparati della fibra ottica europea, nell’intervallo orario compreso tra le ore 23:00 di giovedì 5 marzo e le ore 05:00 di venerdì 6 marzo per gli utenti Sistel potrebbe verificarsi una riduzione della banda disponibile. “Si tratta di un intervento programmato e quindi effettuato di notte – spiega Danilo Laura, Amministratore delegato di Sistel Telecomunicazioni -. L’impatto potrebbe essere di durata inferiore a quella comunicata, ma in questi casi conviene informare l’utenza in anticipo. Stiamo lavorando sin d’ora per diminuire i disagi e contiamo di riuscire a risolvere senza eccessivi problemi per i nostri clienti”.

Sistel Telecomunicazioni (associata Assoprovider) ha sede a Sanremo e copre larga parte della provincia di Imperia con la rete wireless proprietaria di oltre 60 stazioni di diffusione, grazie alla quali fornisce connessione a banda larga a oltre 2.000 utenze, sia domestiche che aziendali. E’ specializzata in fornitura ed installazione di impianti telefonici.

