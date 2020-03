“Un aiuto per gli ospedali della Provincia di Alessandria” perché solo insieme si può fermare il coronavirus. È un messaggio di generosità, concretezza e unione quello lanciato dalla Fondazione SolidAL e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria che questa mattina ha aperto ufficialmente la campagna di raccolta fondi che interesserà gli ospedali di Alessandria, Tortona, Casale Monferrato, Novi Ligure, Ovada e Acqui Terme. In un momento di emergenza sanitaria come quello che sta affrontando ora il territorio a causa della diffusione del Covid-19, è fondamentale il contributo di tutti perché ogni piccola donazione può fare la differenza e salvare delle vite. Per questo Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria presieduta dal notaio Luciano Mariano, Fondazione Solidal presidente Antonio Maconi, si sono subito schierate dalla parte della solidarietà. Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Alessandria il cui commissario è Valter Galante e Azienda Ospedaliera di Alessandria diretta da Giacomo Centini hanno accolto e fatto propria la campagna. Se infatti i medici, gli infermieri e tutti i professionisti degli ospedali della Provincia stanno lavorando in prima linea con impegno e dedizione al fine di curare e tutelare i pazienti nella massima sicurezza, la volontà del resto della comunità è di stringersi intorno a loro e aiutarli fornendo attrezzature, macchinari e tutto ciò che può garantire un’adeguata assistenza in primis in questo periodo di crisi ma anche per affrontare le future sfide della sanità. Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che intendono donare, sappiamo che sono tanti e ricordiamo che tutti coloro che vogliono alla raccolta fondi e aiutare il proprio ospedale possono donare in piena serenità attraverso: Bonifico intestato a PRO ASL-AO AL UNITI CONTRO COVID-19 IBAN IT52 S 05034 10408 000000005537 Le donazioni effettuate alla Fondazione Solidal godono di benefici fiscali, che sono consultabili al link https://www.fondazionesolidal.it/benefici-fiscali/